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9:00, 22 октября 2024 года Хоккеисты ОГУ набрали первые очки в Чемпионате Студенческой хоккейной лиги Первый тур орловцы проводили на выезде в Тамбове.



Фото: ХК "ОрелГУ"

Хоккеисты Орловского государственного университета добились первых успехов в чемпионате Студенческой хоккейной лиги. В рамках первого тура они провели выездные матчи в Тамбове.



В стартовом поединке против местной команды "Держава" орловцы выиграли в дополнительное время со счетом 5:4. Во второй игре они уступили хозяевам со счетом 5:3. Следующий тур наша команда проведет дома. 5 и 6 ноября мы сразимся с калининградским "Западом России".





Анастасия Дорохова





