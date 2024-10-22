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10:34, 22 октября 2024 года На станции Орел построят современные очистные сооружения Они заменят ныне действующие.



Фото: Московская железная дорога

На станции Орел приступили к строительству современных очистных сооружений. Они заменят ныне действующие и смогут обрабатывать более 150 кубометров сточных вод в сутки.



Как сообщили в пресс-службе МЖД, при строительстве объекта будет использовано современное оборудование российского производства. В частности, появится дополнительная система фильтрации, а сам процесс очистки станет полностью автоматизированным.



Ожидается, что новый объект введут в эксплуатацию к концу 2024 года.





Сергей Мерцалов





