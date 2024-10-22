На станции Орел построят современные очистные сооружения
Они заменят ныне действующие.
Фото: Московская железная дорога
На станции Орел приступили к строительству современных очистных сооружений. Они заменят ныне действующие и смогут обрабатывать более 150 кубометров сточных вод в сутки.
Как сообщили в пресс-службе МЖД, при строительстве объекта будет использовано современное оборудование российского производства. В частности, появится дополнительная система фильтрации, а сам процесс очистки станет полностью автоматизированным.
Ожидается, что новый объект введут в эксплуатацию к концу 2024 года.