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8:28, 22 октября 2024 года В орловском центре "Патриот-57" требуются рис, гречка, чай и макароны Продукты, вещи и средства гигиены собирают для вынужденных переселенцев.



Фото: архив

В орловском центре "Патриот-57" продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Курской области. Каждый желающий может присоединиться к этому благородному делу.



В данный момент особенно необходимы рис, гречка, макароны, чай, кофе, сахар, тушенка и жидкое мыло. Также требуются осенние мужские и женские куртки в хорошем состоянии, закрытая обувь всех размеров, подушки, одеяла, полотенца, постельное белье, туалетная бумага, стиральный порошок, станки для бритья и гели для душа.



Гуманитарную помощь можно принести по адресу: город Орел, улица Привокзальная, 8. Об этом сообщает телеграм-канал "Орловский тыл".





Сергей Мерцалов





