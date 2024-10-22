В орловском центре "Патриот-57" требуются рис, гречка, чай и макароны
Продукты, вещи и средства гигиены собирают для вынужденных переселенцев.
Фото: архив
В орловском центре "Патриот-57" продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Курской области. Каждый желающий может присоединиться к этому благородному делу.
В данный момент особенно необходимы рис, гречка, макароны, чай, кофе, сахар, тушенка и жидкое мыло. Также требуются осенние мужские и женские куртки в хорошем состоянии, закрытая обувь всех размеров, подушки, одеяла, полотенца, постельное белье, туалетная бумага, стиральный порошок, станки для бритья и гели для душа.
Гуманитарную помощь можно принести по адресу: город Орел, улица Привокзальная, 8. Об этом сообщаеттелеграм-канал "Орловский тыл".