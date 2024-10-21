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16:59, 21 октября 2024 года Орловец Влад Коноплев снимется в фильме "Король и шут. Навсегда" Премьера запланирована на 2025 год.



Фото: портал "Кинопоиск"

Уроженец Ливен Влад Коноплев снимется в новом фильме "Король и шут. Навсегда". Ранее орловец стал известен по роли Андрея Князева в сериале "Король и шут", посвященном истории одноименной группы.



События новой картины коснутся "сказочной" части сюжета. Премьера запланирована на 2025 год, сообщили "Телеграммы из Орла".



Сначала картину покажут в кинотеатрах, а затем ее можно будет посмотреть в интернете.





Сергей Силаев





