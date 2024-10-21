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11:28, 21 октября 2024 года Клычков снова заявил о закрытых подвалах во время ракетной опасности Глава региона поднял тему на заседании правительства.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков 21 октября на заседании регионального правительства заявил, что во время ракетной опасности 20 октября снова были закрыты подвалы. Глава региона отметил, что некоторые управляющие компании повесили замки и такого происходить не должно.



– Прошу соответствующие службы проанализировать по ракетной опасности, уже второй за этот месяц. Здесь особый акцент по оповещениям и по работе управляющих компаний по предоставлению мест для укрытий, - поручил губернатор.



Этот вопрос отдельно будет рассмотрен в ближайший вторник на заседании оперштаба.





Сергей Силаев





