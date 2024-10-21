Татьяна Патова назначена исполняющей обязанности главы департамента образования Орловской области

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10:55, 21 октября 2024 года
Татьяна Патова назначена исполняющей обязанности главы департамента образования Орловской областиРешение озвучил губернатор.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил имя исполняющего обязанности главы департамента образования. Это произошло на аппаратном совещании 21 октября.
Исполнять обязанности главы департамента будет Татьяна Патова, которая занимает должность замруководителя - начальника управления региональной образовательной политики.
Напомним, экс-руководитель Ирина Патронова стала заместителем губернатора Орловской области по внутренней политике и представителем главы региона в облсовете.
Сергей Силаев
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