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15:00, 21 октября 2024 года Под Орлом подростки сообщили о лесном пожаре, которого не было Пошутить решили четвероклассники из Ливенского района.



Фото: архив

В Ливнах произошел неприятный случай: двое четвероклассников сообщили пожарным о лесном пожаре, которого на самом деле не было.



Накануне мальчики заметили на улице таксофон и решили проверить, смогут ли они дозвониться. Один из них набрал номер 112 и сообщил о возгорании в лесу.



Инспекторы государственного пожарного надзора по Ливнам и Ливенскому району быстро вычислили звонивших детей. С ними и их родителями провели беседу.



Один из мальчиков рассказал: "Мы гуляли с другом около многоэтажки, где есть таксофон. Я решил позвонить другу, но не смог дозвониться. После этого что-то меня побудило позвонить по номеру 112. Я сообщил, что в селе Воротынск Ливенского района горит лес, хотя на самом деле этого не было. Мне очень стыдно за свой поступок, и я больше никогда так не сделаю".



Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, скорее всего, поставят одного из мальчиков на учет, а его родителей привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.





Сергей Мерцалов





