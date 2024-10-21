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15:00, 21 октября 2024 года

Под Орлом подростки сообщили о лесном пожаре, которого не было

Пошутить решили четвероклассники из Ливенского района.

Фото: архив

В Ливнах произошел неприятный случай: двое четвероклассников сообщили пожарным о лесном пожаре, которого на самом деле не было.

Накануне мальчики заметили на улице таксофон и решили проверить, смогут ли они дозвониться. Один из них набрал номер 112 и сообщил о возгорании в лесу.

Инспекторы государственного пожарного надзора по Ливнам и Ливенскому району быстро вычислили звонивших детей. С ними и их родителями провели беседу. 

Один из мальчиков рассказал: "Мы гуляли с другом около многоэтажки, где есть таксофон. Я решил позвонить другу, но не смог дозвониться. После этого что-то меня побудило позвонить по номеру 112. Я сообщил, что в селе Воротынск Ливенского района горит лес, хотя на самом деле этого не было. Мне очень стыдно за свой поступок, и я больше никогда так не сделаю".

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, скорее всего, поставят одного из мальчиков на учет, а его родителей привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.


Сергей Мерцалов
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