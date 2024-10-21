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12:33, 21 октября 2024 года В Орловской области экс-главу сельского поселения заподозрили в растрате Возбуждено уголовное дело.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Должанском районе Орловской области бывший глава администрации Урыновского сельского поселения подозревается в растрате. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).



По предварительным данным, с ноября по декабрь 2023 года женщина изготовила договор оказания услуг между администрацией поселения и местным предпринимателем. В документ были внесены ложные сведения о необходимости работ по содержанию водонапорной башни в селе Вышнее Долгое, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области. После получения средств предпринимателем, он перечислил деньги на счет чиновницы.



Проводится следствие, назначены судебные экспертизы. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев





