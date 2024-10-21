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9:49, 21 октября 2024 года В Орле пенсионер попал под колеса машины Мужчину отвезли в больницу.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орле 20 октября водитель автомобиля "ГАЗ" двигался задним ходом по улице Достоевского в Орле и допустил наезд на 92-летнего пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.



Пострадавший получил телесные повреждения, бригада медиков доставила его в больницу Семашко. Врачи осмотрели мужчину и отпустили домой.



Всего за прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировали 25 аварий, в которых пострадали два человека, один погиб.





Сергей Силаев





