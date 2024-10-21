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9:27, 21 октября 2024 года

Житель Хотынецкого района изменил жизнь, чтобы вернуть дочь из детского дома

Константин вступил в борьбу с системой и победил.



Когда любовь к ребенку оказывается сильнее любых преград. Герой нашего следующего сюжета полностью изменил свою жизнь, чтобы вернуть дочь из детского дома. Он вступил в борьбу с системой и одержал победу. История Константина и Алисы служит ярким подтверждением того, что новый праздник "День отца" появился в российском календаре не случайно.

Он отмечается в третье воскресенье октября. Мы поздравляем всех пап с этим днем и желаем им здоровья, счастья и уверенности в себе. Ведь любое испытание можно преодолеть, как это сделал Костя ради своей малышки. Мы уже побывали в гостях у этой удивительной семьи летом, и сейчас самое время поделиться с вами этой историей. Мария Семак рассказывает о безграничной силе родительской любви.


Мария Семак
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