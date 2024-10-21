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13:00, 21 октября 2024 года

Орловцам напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности

Беседы с жителями частного сектора провели сотрудники МЧС.

Фото: архив

Сотрудники МЧС России призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В рамках акции "Безопасное жилье" они побеседовали с жителями частного сектора в Сосковском и Шаблыкинском районах. 

Как отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, подворовые обходы являются одним из самых эффективных способов донести до людей важные сведения. Особое внимание было уделено социально незащищенным гражданам. 

В ходе рейдов инспекторы Госпожнадзора напомнили, что необходимо тщательно следить за состоянием электроприборов и не допускать перегрузки электросети. Если электропроводка старая, ее следует заменить. Кроме того, жителей призвали быть внимательными при использовании газовых приборов и незамедлительно обращаться в газовую службу при обнаружении их неисправности.


Сергей Мерцалов
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