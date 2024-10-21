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8:24, 21 октября 2024 года В Орловской области завершились лесовосстановительные работы В нашем регионе больше восстанавливают лесов, чем вырубают.



Фото: архив

Орловская область вошла в число регионов, где количество восстановленных лесов превысило объем вырубленных. Это следует из информации, опубликованной Рослесхозом.



Вместе с Орловщиной в полном объеме завершили лесовосстановительные работы также Липецкая, Ростовская, Саратовская области, Ингушетия, Тува и Ставропольский край. Лидерами по объемам лесовосстановления в 2024 году стали Якутия, Иркутская область и Красноярский край.



В целом, 39 регионов страны перевыполнили установленные показатели и восстановили больше лесов, чем было утрачено в результате вырубки и гибели.





Сергей Мерцалов





