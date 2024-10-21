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7:38, 21 октября 2024 года

21 октября 2024 - день Трифона и Пелагеи: народные приметы

Что сегодня можно делать, а чего нельзя согласно народному календарю.

Фото: Ольга Супонева

21 октября 2024 в народном календаре день Трифона и Пелагеи, православная церковь вспоминает Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую. У наших предков были традиции и обычаи, связанные с этим днем: чего лучше не делать сегодня, а что делать можно? О чем говорит погода? Рассказываем. 

На Руси продолжались активные приготовления к зиме: доставали теплую одежду, приводили ее в порядок. Сегодня народный календарь тоже рекомендует хозяйкам осмотреть и починить одежду, если нужно, в особенности карманы - по поверьям, через дыры утекут сбережения. На Трифона и Пелагею не рекомендуется вести дела с незнакомцами, сплетничать, обсуждать кого-то, сквернословить. Также лучше не рассказывать сны - плохие могут сбыться, а хорошие наоборот нет.

По погоде в этот день на Руси судили о погоде дальнейшей. Так, бледные звезды сулят ненастье, а яркие говорят о хорошей погоде в ближайшем будущем. Если на березе не опала листва, снег в этом году выпадет поздно, а низкие облака предвещают скорые морозы. 





Ольга СУПОНЕВА
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