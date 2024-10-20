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18:08, 20 октября 2024 года

На Бурова в Орле насмерть сбили человека

Смертельное ДТП случилось во дворе многоэтажки.

Фото: Мария Семак

В Орле под колесами автомобиля погиб пожилой мужчина. ДТП случилось 20 октября в Северном районе города, на улице Бурова.

Как сообщает с места происшествия корреспондент "Вести-Орел", все произошло на парковке во дворе дома №44а. За рулем выезжающего из двора автомобиля была женщина, она не заметила пешехода. 

- Водитель 1975 рождения, управляя транспортным средством "Лада Гранта", двигалась по внутридворовой территории. Она допустила наезд на пешехода 1955 года рождения, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте, - дал комментарий нашему корреспонденту Денис Хорев, старший инспектор по пропаганде городской госавтоинспекции. 




Ольга СУПОНЕВА
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