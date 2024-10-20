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15:11, 20 октября 2024 года На дороге под Ливнами сгорела машина Обошлось без пострадавших.



Фото: архив "Вестей"

В МЧС России по Орловской области сообщили о возгорании автомобиля на дороге. ЧП произошло под Ливнами поздним вечером 19 октября.



Как отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, сигнал о происшествии поступил в начале двенадцатого. Машина воспламенилась на дороге "Ливны-Волово". Ее потушили.



К счастью, никто не пострадал. В причинах случившегося предстоит разобраться специалистам.





Ольга СУПОНЕВА





