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14:00, 20 октября 2024 года В Орловской области замедлился рост цен на косметику и одежду Инфляция в сентябре снизилась на 0,3%.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области в сентябре замедлился рост цен на косметику и одежду. Инфляция снизилась на 0,3% и составила 8,8%.



Такую информацию приводит региональное отделение Банка России. Отмечается, что роль сыграло импортозамещение:



- Отечественные производители косметики, парфюмерии и одежды постепенно занимают ниши, освободившиеся после ухода с российского рынка европейских брендов. Поэтому предложение этих товаров на рынке заметно расширяется. В итоге цены на них в сентябре росли медленнее, чем в конце лета.



Отмечается также, что годовой темп прироста цен на продуктовые товары повысился за сентябрь на 0,1 процентного пункта.





Ольга СУПОНЕВА





