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11:27, 20 октября 2024 года В Хотынецкой школе продолжается ремонт Идет подготовка к покраске стен.



Фото: "Трибуна хлебороба"

В Орловской области продолжается ремонт школ. Так, в Хотынецкой школе им. Поматилова готовятся к покраске стен.



Как сообщает районная газета "Трибуна хлебороба", на данный момент третий и частично второй этажи школы уже готовы к покраске стен. При этом отмечается, что цветовую гамму для стен выбирали совместно с родителями учеников - участниками штаба родительского контроля.



На втором этаже завершается устройство пола. На первом этаже идут отделочные работы, строители устанавливают радиаторы батарей.



Ремонт школы ведется по нацпроекту.





Ольга СУПОНЕВА





