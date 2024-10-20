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10:33, 20 октября 2024 года В Орле оштрафовали полсотни любителей тонировки В городе прошел профилактический рейд.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле прошел профилактический рейд "Тонировка". Сотрудники ДПС останавливали любителей ездить с темными стеклами: за время рейда выявлено 55 нарушений.



- За управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, предусмотрена административная ответственность и влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. При этом покрытие, ухудшающее светопропускаемость лобового и передних боковых стекол, должно быть снято, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Если водитель затонированной машины нарушение не устраняет, то при следующей остановке протокол составят уже за неповиновение законному требованию сотрудника ОВД. Суд может назначить штраф или арест на срок до 15 суток.









Ольга СУПОНЕВА





