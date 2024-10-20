В Ливнах открылся городской бассейн

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10:06, 20 октября 2024 года
В Ливнах открылся городской бассейнОн снова стал доступен для посетителей с началом отопительного сезона.
Фото: пресс-служба администрации Ливен
В городе Ливны Орловской области открылся бассейн. Он снова принимает посетителей со стартом отопительного сезона.
Перед началом работы была обследована чаша бассейна, проведен осмотр раздевалок, фойе, технических помещений. Обсуждается перспектива дальнейшего ремонта, сообщает пресс-служба мэрии Ливен.
Сообщается также, что в помещении температура +25 градусов, а температура воды +26, что комфортно для посетителей.
Ольга СУПОНЕВА
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