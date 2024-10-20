Мошенники обманывают орловцев с помощью повесток в суд
Жертвами становятся люди, имеющие действующие судебные разбирательства.
Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"
Мошенники охотятся за сбережениями орловцев новым способом. В жертвы выбирают людей, имеющих действующие судебные разбирательства.
Преступники по телефону представляются помощниками судей и сообщают, что нужно получить повестку на заседание либо какие-то документы по делу через "Госуслуги". Затем жертве приходит смс. Если назвать цифры, то преступники получат доступ к учетной записи "Госуслуг".
- Государственные органы никогда не будут просить граждан диктовать смс-коды, - остерегают орловцев в региональном правительстве.