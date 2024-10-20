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10:02, 20 октября 2024 года Танкистам в зону СВО передали стройматериалы и детские рисунки из Орла В направлении Кременной отправлен очередной гуманитарный груз.





Из Орловской области отправлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих. В направлении Кременной переданы строительные материалы и инструмент.



Груз собрали для танкистов. В него вошел бензогенератор, плиты ОСБ, бензопилы, шлифмашины, дрели и другое. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Кроме того, военнослужащим передали письма и рисунки от школьников.





Ольга СУПОНЕВА





