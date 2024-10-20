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8:53, 20 октября 2024 года

День Сергея Зимнего: народные приметы на 20 октября 2024

Как есть обычаи и о чем говорит погода?

Фото: Ольга Супонева

20 октября 2024 в народном календаре - день Сергея Зимнего. Какие есть обычаи, связанные с праздником, что можно делать, а чего нельзя, как наши предки предсказывали погоду? Рассказываем.

Праздник носит такое название в честь святых Сергия Нуромского и Сергея Печерского - именно их вспоминает сегодня православная церковь. На Руси в это время уже приходили первые морозы.  Считается, что день подходящий для приготовления к зиме: уходу за животными, созданием запасов, ремонта мебели и одежды. Причем скотину крестьяне старались покормить в первую очередь и уже потом сами садились за стол. Сегодня, по народным поверьям, лучше не работать с тестом: не печь блины, хлеб и другие изделия. Не стоит жаловаться на жизнь другим людям, также плохой приметой считается принимать от малознакомых людей подарки. Не к добру ссориться с родственниками.

Погоду можно предсказать по деревьям. Если они еще не сбросили листву, то зиму не стоит ждать раньше 22 ноября. А раннюю зиму предвещает выпавший снег.


Ольга СУПОНЕВА
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