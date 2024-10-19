Сухая осенняя погода установится в Орловской области
Немного подрастет давление.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области установится сухая осенняя погода с большим суточным ходом температуры. Ночью и утром местами может образовываться туман, подрастет давление. Такой прогноз дал руководитель Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.
В воскресенье 20 октября преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем столбики термометров покажут 6-11 градусов тепла, ночью от -1 до +4.
В понедельник 21 октября в Орловской области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью температура 0-5 тепла, днем 8-13.