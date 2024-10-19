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17:05, 19 октября 2024 года У орловца конфисковали автомобиль за пьяную езду Такое решение принял суд.



Фото: архив

Житель Ливенского района признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).



Установлено, что в мае 2024 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии, однако в августе 2024 года сотрудники ГАИ снова остановили мужчину после употребления спиртного. От управления машиной орловца отстранили, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей и лишил мужчину прав на два с половиной года. Также автомобиль "Chery" был конфискован и обращен в собственность государства.





Сергей Силаев





