Более 50 крыш капитально отремонтировали на Орловщине
План на год выполнили на 82%.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В 2024 году в Орловской области завершили капитальный ремонт 52 крыш многоквартирных домов. Работы проводятся в рамках программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области".
План на 2024 год выполнен на 82%, сообщили в пресс-службе областного правительства. Также рабочие завершили ремонт шести крыш, обновление которых запланировано на 2025 год.
В связи с похолоданием подрядчики ускорят завершение работ на оставшихся объектах.