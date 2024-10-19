Главная » Новости



14:10, 19 октября 2024 года Более 50 крыш капитально отремонтировали на Орловщине План на год выполнили на 82%.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В 2024 году в Орловской области завершили капитальный ремонт 52 крыш многоквартирных домов. Работы проводятся в рамках программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области".



План на 2024 год выполнен на 82%, сообщили в пресс-службе областного правительства. Также рабочие завершили ремонт шести крыш, обновление которых запланировано на 2025 год.



В связи с похолоданием подрядчики ускорят завершение работ на оставшихся объектах.





Сергей Силаев





