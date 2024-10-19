Орловцев пригласили в молодежный хор

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
При Свято-Троицком храме города Орла организуют приходской молодежный хор. К участию приглашаются как любители, так и профессионалы – все, кто хочет и любит петь.
Занятия планируют проводить по субботам по адресу: ул. Лескова, 17а, Свято-Троицкий храм. Художественный руководитель – выпускница Орловского музыкального колледжа Елена Данченко. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Первое занятие состоялось 12 октября, второе проведут 19 октября в 16:00. Телефон для связи: +7(991) 410-11-38.