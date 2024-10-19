Главная » Новости



13:05, 19 октября 2024 года Орловцев пригласили в молодежный хор Занятия будут проводить по субботам.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

При Свято-Троицком храме города Орла организуют приходской молодежный хор. К участию приглашаются как любители, так и профессионалы – все, кто хочет и любит петь.



Занятия планируют проводить по субботам по адресу: ул. Лескова, 17а, Свято-Троицкий храм. Художественный руководитель – выпускница Орловского музыкального колледжа Елена Данченко. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Первое занятие состоялось 12 октября, второе проведут 19 октября в 16:00. Телефон для связи: +7(991) 410-11-38.





Сергей Силаев





