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12:10, 19 октября 2024 года В Мценске состоялся форум профессионалов В мероприятии приняли участие 20 предприятий и студенты.







На базе техникума агробизнеса в Мценске состоялся форум профессионалов. Студенты техникума представили участникам форума презентации специальностей и профессий, которым обучают в учебном заведении. Также обучающиеся представили концертную программу.



В ходе круглого стола в актовом зале руководители ответили на вопросы студентов и рассказали о перспективах работы на мценских предприятиях, условиях труда, требованиях к работникам и социальных гарантиях.



Директор техникума Галина Логинова отметила важность таких встреч для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества учебного заведения и предприятий региона.





Екатерина Габова





