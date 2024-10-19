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11:10, 19 октября 2024 года

Почти две тысячи орловцев приняли участие в голосовании по устранению цифрового неравенства

Станции построят в деревнях и селах, за которые отдадут больше всего голосов.

Фото: архив

В Орловской области продолжается голосование за малые населенные пункты для их подключения к высокоскоростному интернету. Базовые станции появятся в селах и деревнях, жители которых будут голосовать активнее других.

По состоянию на 18 октября 2024 года голос отдали 1858 жителей региона. Лидерами являются д. Себякино Урицкого района (213 голосов), п. Цветочный Мценского района (135 голосов), с. Тим Должанского района (97 голосов). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего голоса отданы за 265 малых населенных пунктов региона. Приняли участие в голосовании можно до 17 ноября 2024 года на портале "Госуслуги".


Сергей Силаев
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