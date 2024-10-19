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21:17, 18 октября 2024 года "Вести-Орел" в тройке лучших в стране! В Твери прошел полуфинал телевизионной премии "ТЭФИ регион-2024."



Фото: "Вести-Орел"

18 октября в Твери состоялось важное событие - награждение финалистов телевизионной премии "ТЭФИ регион – 2024". В этом году за выход финал боролись 515 работ от более чем 100 телекомпаний России. Конкурс проводится по 18-и номинациям.





Среди финалистов "ТЭФИ регион – 2024" оказалась и ГТРК "Орел". В номинации "Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч" наша телерадиокомпания вышла в финал, а ведущая программы "Вести-Орел" Анастасия Тычинская оказалась в числе трех лучших ведущих страны! Она отмечена в номинации "Ведущий информационной программы".





Заключительный этап "ТЭФИ регион - 2024" пройдет в Туле с 18 по 21 ноября.







Вести-Орёл





