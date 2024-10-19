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7:47, 19 октября 2024 года

Фомин день 19 октября 2024: народные приметы

Какие запреты соблюдали на Руси и как предсказать приход зимы по сегодняшней погоде?

Фото: Ольга Супонева

19 октября 2024 в народном календаре Фомин день. С ним связаны приметы и обычаи. Чего нельзя делать в Фомин день, а для чего он благоприятен, о чем говорит погода? Рассказываем.

Православная церковь вспоминает сегодня одного из апостолов - святого Фому. Хорошо сходить в церковь и поставить свечу Фоме, как делали наши предки. Есть примета, что с утра нужно съесть кусочек хлеба, тогда дом будет полной чашей, а зима пройдет без бед. Раньше в фомин день пекли хлеб дома, причем горбушку отдавали больному, так как считалось, что хлеб поможет избавиться от недуга. 

Считается, что день благоприятен для покупки каких-то новых вещей для себя или для дома, а вот для лени и праздности время неподходящее. Кроме того нельзя хвалиться достатком или богатством, можно их лишиться. Также на Фому нельзя переедать, тратить деньги попусту. Но можно и нужно подать милостыню или накормить нуждающихся.

Приметы, которые говорят о погоде в ближайшем будущем, есть такие. Сухой снег предвещает теплое лето, на закате небо окрасилось в красный - жди ветра и непогоду. Если нет ветра, значит впереди холода и ненастье.


Ольга СУПОНЕВА
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