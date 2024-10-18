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20:30, 18 октября 2024 года Молодые врачи из Орла отправились работать в сельские ФАПы В этом году Колпнянскую ЦРБ пополнили 12 новых специалистов.







Молодые орловские врачи отправились в ФАПы Колпнянского района. Некоторые из них трудятся уже несколько месяцев, а кто-то трудоустроился всего несколько дней назад.



Помимо основной зарплаты, медики получают надбавку: врачи - 50 тысяч рублей, фельдшеры - 30 тысяч рублей. Также им оказывают помощь в решении жилищных вопросов.



Главный врач Колпнянской ЦРБ Александр Карпов молодыми специалистами доволен. Всего в этом году в медучреждение трудоустроились 12 новых врачей и фельдшеров. Однако в больнице все еще есть свободные вакансии.





Елена Литинская





