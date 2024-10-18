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21:00, 18 октября 2024 года

Более 100 многоэтажек в Орле до сих пор остаются без горячей воды

Ремонт теплосетей в двух районах города должен завершиться в ближайшие дни.



В Орле в 113 многоэтажных домах до сих пор нет ни горячей воды, ни тепла в батареях. По данным компании "Квадра", ремонт теплосетей в Советском и Железнодорожном районах города должен завершиться 20 октября. 

А пока жители пытаются согреться, как могут: надевают теплую одежду, включают обогреватели и газовые конфорки. Они также обращаются в различные инстанции, но пока что не видят изменений. Наш корреспондент Татьяна Тимохина пообщалась с жильцами сразу нескольких домов на улице 2-й Курской, которые столкнулись с отсутствием тепла и горячей воды.


Татьяна Тимохина
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