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9:00, 19 октября 2024 года Юные орловцы отправили открытки своим папам на СВО Уже в это воскресенье в нашей стране отметят День отца.



Фото: администрация города Орла

В преддверии Дня отца, который отметят в России в ближайшее воскресенье, юные жители Орла не остались в стороне. Вместе с мамами они создали поздравительные открытки для своих пап, принимающих участие в специальной военной операции.





Как отметили в мэрии Орла, процесс изготовления открыток был очень увлекательным и познавательным. Ребята с большим энтузиазмом делали подарки для своих близких.





Мероприятие прошло при поддержке "Молодой гвардии" Орловской области.





Сергей Мерцалов





