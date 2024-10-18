Приобрести технику удалось благодаря поддержке местных сельхозпроизводителей.
Фото: портал Орловской области
Жители Колпны передали участнику СВО ключи от "Нивы". Это уже четвертый автомобиль, который колпнянцы отправили на передовую по поручению губернатора Андрея Клычкова. Приобрести технику стало возможным благодаря содействию местных сельхозпроизводителей.
Кроме "Нивы" на фронт доставят гуманитарную помощь: инструменты, стройматериалы, маскировочные сети, генераторы, дровяные печи и продукты питания.
Глава района Виктор Громов поблагодарил всех неравнодушных жителей и представителей бизнеса за помощь и поддержку. Об этом сообщаетпортал Орловской области.