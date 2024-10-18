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19:30, 18 октября 2024 года Жители Узбекистана приехали на Орловщину, чтобы поклониться могиле деда Рядовой Умар Азизов похоронен в братской в Свердловском районе.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Жители Узбекистана посетили Орловскую область, чтобы почтить память своего деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Рядовой Умар Азизов, захороненный в братской могиле у деревни Лукино Свердловского района, пал в 1943 году. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



- Многие родственники отговаривали нас от этой поездки, но мы всё же решились. Когда вернёмся домой, обязательно соберём родных и соседей и расскажем им о гостеприимной Орловщине, о Змиевской земле, о людях, которые здесь живут и трудятся, и о том, как бережно сохраняется память о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны, - поделилась Диларом Умарова.





Сергей Мерцалов





