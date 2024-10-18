Геронтологический центр под Орлом получил спортплощадку
В ней десять специальных тренажеров.
Областной геронтологический центр в поселке Добрый получил спортивную тренажерную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Десять уличных тренажеров расположились на специальном мягком всепогодном покрытии рядом с главным корпусом.
Спортплощадку сделали в короткий срок по инициативе Российского фонда "Память поколений", а также с помощью ряда благотворительных организаций, которые помогли с деньгами, бесплатным проектом и сметой.