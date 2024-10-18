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18:00, 18 октября 2024 года Геронтологический центр под Орлом получил спортплощадку В ней десять специальных тренажеров.







Областной геронтологический центр в поселке Добрый получил спортивную тренажерную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Десять уличных тренажеров расположились на специальном мягком всепогодном покрытии рядом с главным корпусом.



Спортплощадку сделали в короткий срок по инициативе Российского фонда "Память поколений", а также с помощью ряда благотворительных организаций, которые помогли с деньгами, бесплатным проектом и сметой.





Эва Стасюлевич





