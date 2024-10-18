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12:38, 18 октября 2024 года

Прокуратура проверяет жалобы орловцев на холодные батареи

Ведомство также запустило горячую линию по вопросам подачи тепла.


По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина по фактам нарушений подачи тепла в жилые дома организованы проверки. Как сообщили в ведомстве, это уже помогло решить проблемы в 60 домах. Решается вопрос о привлечении ответственных к административным наказаниям.

Также прокуратура запустила горячую линию по вопросам подачи тепла.

Информацию о нарушениях в указанной сфере можно сообщить по следующим телефонам:

В рабочее время с 09:00 до 18:00:

- 8 (4862) 40-56-35 – прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Потапенко Максим Олегович;

- 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;

- 8 (4862) 40-56-49 - старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Харыбина Наталья Васильевна.

В нерабочее время и выходные дни:

- 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор в прокуратуре области.

В рабочее и нерабочее время:

- 8-929-777-89-19 – прокуратура Железнодорожного района г. Орла; - 8-910-304-81-60 – прокуратура Заводского района г. Орла;

- 8-996-349-13-45 – прокуратура Советского района г. Орла;

- 8-929-061-90-98 – прокуратура Северного района г. Орла.


Артем Ежаков
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