Прокуратура проверяет жалобы орловцев на холодные батареи
Ведомство также запустило горячую линию по вопросам подачи тепла.
По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина по фактам нарушений подачи тепла в жилые дома организованы проверки. Как сообщили в ведомстве, это уже помогло решить проблемы в 60 домах. Решается вопрос о привлечении ответственных к административным наказаниям.
Также прокуратура запустила горячую линию по вопросам подачи тепла.
Информацию о нарушениях в указанной сфере можно сообщить по следующим телефонам:
В рабочее время с 09:00 до 18:00:
- 8 (4862) 40-56-35 – прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Потапенко Максим Олегович;
- 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;
- 8 (4862) 40-56-49 - старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Харыбина Наталья Васильевна.
В нерабочее время и выходные дни:
- 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор в прокуратуре области.
В рабочее и нерабочее время:
- 8-929-777-89-19 – прокуратура Железнодорожного района г. Орла; - 8-910-304-81-60 – прокуратура Заводского района г. Орла;
- 8-996-349-13-45 – прокуратура Советского района г. Орла;
- 8-929-061-90-98 – прокуратура Северного района г. Орла.