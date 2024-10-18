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12:13, 18 октября 2024 года Под Орлом в пожаре погибли мать и сын Пламя вспыхнуло в доме в деревне Большие Озерки.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В седьмом часу утра 18 октября в деревне Большие Озерки Корсаковского района загорелся жилой дом. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Пламя охватило 70 квадратных метров здания.



При тушении найдены тела 65-летней женщины и 44-летнего мужчины. Мать и сын немного не дожили до своих Дней рождения.





Артем Ежаков





