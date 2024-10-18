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11:58, 18 октября 2024 года Командир орловской народной дружины назначен на военный стратегический объект Денис Орлов рассказал об этом в своих соцсетях.





Командир отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" Денис Орлов назначен одним из руководителей военного стратегического объекта. Как уточнил сам Орлов, "для организации и управления процессами поражения важных объектов врага, уничтожения живой силы и техники противника".



Орлов останется командиром орловских дружинников. "Скажу больше, буду привлекать дружинников на выполнение боевых задач по уничтожению врага", – добавил он.



А вот работа Орлова в "Движении первых" подошла к концу. "Я искренне рад и счастлив, что такая глава была в моей жизни, а также, что на всю жизнь останусь Первым!", – сообщил Орлов.





Артем Ежаков





