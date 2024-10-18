пятница 18.10.2024 15:58:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:33, 18 октября 2024 года

Комитет горсовета Орла одобрил введение туристического налога

Окончательное решение примут на ближайшей сессии.


Комитет горсовета Орла по бюджету и налоговой политике одобрил введение туристического налога в областной столице. Окончательное решение примут на ближайшей сессии.

Собранные деньги будут направлены на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию городских объектов. Планируется постепенный рост ставок с 1% от цены проживания в 2025-м году до 5% в 2029-м году.
"Налог уплачивают организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 418.3 НК РФ", – отметили в пресс-службе горсовета.
Исключение предлагается для зарегистрированных жителей Орловской области, лиц с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также детьми старше восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения до получения образования, но не более чем до двадцати трех лет, вынужденных переселенцев.

Напомним, что предложение ввести туристический налог для регионов внесло Минэкономразвития. Средства планируется взимать с номера в гостинице, а не с проживающего в нем.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.