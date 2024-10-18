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11:33, 18 октября 2024 года Комитет горсовета Орла одобрил введение туристического налога Окончательное решение примут на ближайшей сессии.





Комитет горсовета Орла по бюджету и налоговой политике одобрил введение туристического налога в областной столице. Окончательное решение примут на ближайшей сессии.



Собранные деньги будут направлены на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию городских объектов. Планируется постепенный рост ставок с 1% от цены проживания в 2025-м году до 5% в 2029-м году.

"Налог уплачивают организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 418.3 НК РФ", – отметили в пресс-службе горсовета. Исключение предлагается для зарегистрированных жителей Орловской области, лиц с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также детьми старше восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения до получения образования, но не более чем до двадцати трех лет, вынужденных переселенцев.



Напомним, что предложение ввести туристический налог для регионов внесло Минэкономразвития. Средства планируется взимать с номера в гостинице, а не с проживающего в нем.





Артем Ежаков





