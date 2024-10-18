Главная » Новости



14:30, 18 октября 2024 года "Монолитстрой" оштрафовали за медленный дорожный ремонт в Орле Фирма заплатит более 2,3 миллиона рублей.





Прокуратура Железнодорожного района города Орла в суде добилась наказания для ООО "Монолитстрой". Фирма заплатит более 2,3 миллиона рублей за медленный ремонт улично-дорожной сети по улицам Волжская, Полевая, Высокая, Радищева и Гвардейская, а также переулку Южный.



Как сообщили в прокуратуре, в указанный контрактом срок ремонт подрядчик не сделал, что и стало поводом для разбирательства. Сейчас работы на объектах завершены.





Артем Ежаков





