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12:30, 18 октября 2024 года Орловец, сбивший бабушку на переходе, был нетрезв и без водительских прав Скрывшегося с места ДТП мужчину помогли найти очевидцы аварии.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Стали известны подробности расследования аварии на улице Паровозной в Орле утром 17 октября. Напомним, что под колеса машины попала 85-летняя пенсионерка, переходившая дорогу по "зебре". Сбив женщину, водитель скрылся, но позднее и его, и машину нашли. Бабушку же с травмами госпитализировали.



Подробности розыска сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Марку и номер машины запомнили очевидцы. Машину нашли брошенной буквально за несколько минут, а позднее вышли и на водителя – 19-летнего жителя Орловского округа. Медосвидетельствование показало, что он был пьян и кроме того не имел водительского удостоверения.



На водителя составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.









Артем Ежаков





