Троснянцы могут пожаловаться прокурору Орловской области

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16:08, 18 октября 2024 года
Троснянцы могут пожаловаться прокурору Орловской областиАлексей Тимошин приедет в район 25 октября.
Прокурор Орловской области проведет личный прием жителей Троснянского района. Как сообщили в ведомстве, встреча пройдет 25 октября с 10:00 до 13:00 в здании районной прокуратуры.
Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:
• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;
• 8 (486-66) 2-14-30 – прокуратура Троснянского района.
Артем Ежаков
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