Пациенты оценили ремонт и новое оснащение Колпнянской поликлиники

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11:00, 18 октября 2024 года
Пациенты оценили ремонт и новое оснащение Колпнянской поликлиникиПрием здесь возобновился несколько месяцев назад.
В Колпнянской поликлинике закончен долгожданный ремонт, здесь уже несколько месяцев принимают пациентов.
Здание было построено еще в 1981-м году прошлого века, и с тех пор ни разу не ремонтировалось.
Теперь в поликлинике обновлено все, кроме несущих стен. Также после ремонта появился детский стоматологический кабинет.
Поликлинике все еще нужны врачи, особенно хирурги. В Колпне им предоставят жилье. Также здесь есть надбавки к зарплате.
Елена Литинская
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