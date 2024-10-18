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11:00, 18 октября 2024 года Пациенты оценили ремонт и новое оснащение Колпнянской поликлиники Прием здесь возобновился несколько месяцев назад.







В Колпнянской поликлинике закончен долгожданный ремонт, здесь уже несколько месяцев принимают пациентов.



Здание было построено еще в 1981-м году прошлого века, и с тех пор ни разу не ремонтировалось.



Теперь в поликлинике обновлено все, кроме несущих стен. Также после ремонта появился детский стоматологический кабинет.



Поликлинике все еще нужны врачи, особенно хирурги. В Колпне им предоставят жилье. Также здесь есть надбавки к зарплате.





Елена Литинская





