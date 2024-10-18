Ливны получили 2,9 миллиона рублей на закупку жилья для ветеранов Великой Отечественной войны
За все время действия соответствующей программы в регионе обеспечили жильем более двух тысяч ветеранов.
В 2024-м году Минстрой России направил Орловской области 2,9 миллиона рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Полученные средства область передала Ливнам.
Всего за период реализации указа президента об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, в Орловской области квадратными метрами обеспечили 2185 ветеранов.