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10:30, 18 октября 2024 года Ливны получили 2,9 миллиона рублей на закупку жилья для ветеранов Великой Отечественной войны За все время действия соответствующей программы в регионе обеспечили жильем более двух тысяч ветеранов.





В 2024-м году Минстрой России направил Орловской области 2,9 миллиона рублей из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональный департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Полученные средства область передала Ливнам.



Всего за период реализации указа президента об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, в Орловской области квадратными метрами обеспечили 2185 ветеранов.





Артем Ежаков





