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10:00, 18 октября 2024 года Орловцы пытались прийти на суд с огнестрельным, газовым и травматическим оружием Всего за девять месяцев 2024-го года приставы не пропустили в здания судов полторы тысячи запрещенных предметов.





В январе-сентябре 2024-го года приставы не допустили пронос полутора тысяч запрещенных предметов в здания орловских судов. Об этом сообщили в пресс-службе управления.



В суды пытались пронести одну единицу огнестрельного оружия, 34 боеприпаса, 224 единицы газового и травматического оружия, 74 электрошоковых устройства и 1 185 других представляющих угрозу предметов.



Чрезвычайных происшествий в зданиях судов приставам также удалось не допустить.





Артем Ежаков





