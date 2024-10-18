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9:30, 18 октября 2024 года

Минприроды РФ отметил нехватку мусорных полигонов в Орловской области

Текущую ситуацию с отходами обсудили на совещании в правительстве региона.



17 октября в правительстве Орловской области обсудили, как регион справляется с залежами мусора, фотографии которых жители выкладывают в социальные сети. Также обсудили "мусорную реформу" в целом.

Штаб Минприроды России провел очередной мониторинг по регионам и составил рейтинг. В Орловской области отмечена нехватка полигонов для обращения с ТКО и необходимость модернизации тех предприятий, которые занимаются переработкой.

Также было отмечено, что на Орловщине проведены работы по корректировке территориальной схемы обращения с отходами. Запуск комплекса "Экополиса" и перенаправление потоков позволил снизить объем мусора на Мценском полигоне более чем на 70%.
"Периодически возникающее перенакопление ТКО связана как с работой перевозчиков, так и с состоянием самих площадок накопления и контейнеров, а также их отсутствием на определенных территориях, особенно в части крупногабаритных отходов", – отмечает региональный информационный портал.



Артем Ежаков
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