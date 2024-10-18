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7:15, 18 октября 2024 года 18 октября 2024 - день Харитины: народные приметы Какие есть обычаи в народном календаре, чего нельзя делать и что сулит погода.



Фото: Ольга Супонева

В народном календарь 18 октября 2024 - Харитинин день. Какие есть приметы и обычаи, чего наши предки старались не делать в этот день и о чем говорит погода? Рассказываем.



Церковь в этот день вспоминает святую мученицу Харитину, пострадавшую за веру в IV веке. К этому дню заканчивались работы в поле и крестьяне приступали к домашним делам. Девушки собирались на вечерки и занимались рукоделием, мужчины начинали изготавливать валенки.



По поверьям, нехорошо в праздник Харитины надевать новую одежду, это сулит неприятности в течение дня. Плохо лениться и бездельничать, это может привести к неприятностям в финансовой сфере и на работе. Кроме того, не стоит хвастаться своими достижениями - можно все потерять.



Приметы, связанные с природными явлениями, есть такие: птицы кружат - к снегу. Снег предвещают и облака, движущиеся против ветра. А вот ясная погода без ветра говорит о похолодании. Если с вишневых деревьев опала листва, скоро жди зимы.





Ольга СУПОНЕВА





