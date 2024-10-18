пятница 18.10.2024 09:53:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

7:15, 18 октября 2024 года

18 октября 2024 - день Харитины: народные приметы

Какие есть обычаи в народном календаре, чего нельзя делать и что сулит погода.

Фото: Ольга Супонева

В народном календарь 18 октября 2024 - Харитинин день. Какие есть приметы и обычаи, чего наши предки старались не делать в этот день и о чем говорит погода? Рассказываем.

Церковь в этот день вспоминает святую мученицу Харитину, пострадавшую за веру в IV веке. К этому дню заканчивались работы в поле и крестьяне приступали к домашним делам. Девушки собирались на вечерки и занимались рукоделием, мужчины начинали изготавливать валенки.

По поверьям, нехорошо в праздник Харитины надевать новую одежду, это сулит неприятности в течение дня. Плохо лениться и бездельничать, это может привести к неприятностям в финансовой сфере и на работе. Кроме того, не стоит хвастаться своими достижениями - можно все потерять.  

Приметы, связанные с природными явлениями, есть такие: птицы кружат - к снегу. Снег предвещают и облака, движущиеся против ветра. А вот ясная погода без ветра говорит о похолодании. Если с вишневых деревьев опала листва, скоро жди зимы.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.