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21:00, 17 октября 2024 года В Орле несколько многоэтажек по-прежнему остаются без тепла В нашу редакцию обращаются люди, в чьих квартирах температура опускается до 10 градусов.







С началом отопительного сезона в детских садах, больницах и других социальных учреждениях Орла стало тепло. С 11 октября потеплело и в квартирах. Однако в нашу редакцию продолжают поступать жалобы от людей, которые страдают от холода.



Особенно остро проблема ощущается в домах № 157 по Московскому шоссе и № 24 по улице Горького, а также в 909-м квартале. Кроме того, есть случаи порывов. Например, улицу Металлургов в Орле уже третий день заливает кипятком.



Эльза Ахмедбекова выясняла, когда же тепло придет во все дома города.





Эльза Ахмедбекова





