В Орле несколько многоэтажек по-прежнему остаются без тепла
В нашу редакцию обращаются люди, в чьих квартирах температура опускается до 10 градусов.
С началом отопительного сезона в детских садах, больницах и других социальных учреждениях Орла стало тепло. С 11 октября потеплело и в квартирах. Однако в нашу редакцию продолжают поступать жалобы от людей, которые страдают от холода.
Особенно остро проблема ощущается в домах № 157 по Московскому шоссе и № 24 по улице Горького, а также в 909-м квартале. Кроме того, есть случаи порывов. Например, улицу Металлургов в Орле уже третий день заливает кипятком.
Эльза Ахмедбекова выясняла, когда же тепло придет во все дома города.