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18:38, 17 октября 2024 года В небе над Орловской областью продолжают уничтожать вражеские БПЛА Еще пять беспилотников сбили в период с 16.40 до 17.30.



Фото: архив

В небе над Орловской областью продолжают уничтожать вражеские беспилотники. В период с 16:40 до 17:30 средства ПВО сбили еще пять летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.



Напомним, что несколькими часами ранее над Орлощиной также были сбиты пять БПЛА. На месте происшествий работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет.





Вести-Орёл





